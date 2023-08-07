Курс долара сьогодні становить 37,35 грн/дол.

Готівковий курс гривні до євро у "ПриватБанку" сьогодні, 7 серпня, послабшав на 5 копійок, - до 41,5 грн за євро у порівнянні із п’ятницею 4 серпня. Продати європейську валюту в банку можна трохи вигідніше за курсом 40,5 гривень.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні – 37,35 грн за долар. Продати валюту можна за курсом 36,75 гривень. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,84 грн.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до євро у "ПриватБанку" 4 серпня укріпився на 10 копійок, - до 41,45 грн за євро. Курс готівкового долара не змінювався і лишався на рівні 37,35 грн за долар.

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Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував, що на другому тижні серпня ситуація на готівковому валютному ринку докорінним чином не зміниться, а готівковий курс долара та євро перебуватиме в коридорах 37- 37,5 грн за долар та 40,7- 42 грн за євро.

Банкір Дмитро Замотаєв вважає, що до вересня ставки за гривневими депозитами можуть скоротитися із 21% до 19%, в той час, як ставки по доларовим вкладенням зростуть.

Щодо валютних депозитів, то у найближчі 2-3 місяці понад третина банків можуть істотно переглянути ставки. Тенденція до поступового зростання ставок за валютними депозитами з розміщенням до 1 року триватиме мінімум до вересня, що поступово "виведе" валютні депозити на конкурентний рівень з гривневими вкладами.

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