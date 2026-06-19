Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок: скільки коштуватиме долар

Національний банк України встановив на понеділок, 22 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,91 гривні за долар, таким чином українська валюта залишалася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також не змінила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,88/44,91 грн/дол., а до євро - 51,45/51,47 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 19 червня зріс на 7 копійок і складав 45,14 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,65 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 25 копійок і становив 52,10 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,30 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 45,15 гривні за долар, а курс євро подешевшав одразу на 25 копійок і складав 51,90 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

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