Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок: скільки коштуватиме долар

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,46 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 22 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,91 гривні за долар, таким чином українська валюта залишалася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також не змінила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,88/44,91 грн/дол., а до євро - 51,45/51,47 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 19 червня зріс на 7 копійок і складав 45,14 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,65 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 25 копійок і становив 52,10 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,30 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 45,15 гривні за долар, а курс євро подешевшав одразу на 25 копійок і складав 51,90 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

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