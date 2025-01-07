Продати долар можна в середньому за курсом 42,00 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 7 січня, зріс на 10 копійок і в середньому становить 42,70 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 30 копійок і складає 44,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який курс долара на сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,70 грн/дол., а продати долар можна за 42,67 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,50 грн/євро, курс продажу - 44,25 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 7 січня, складає 101 696,80 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 313 644 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні зріс. На ситуацію вплинуло зростання бюджетних витрат та операції бізнесу наприкінці року, пояснили в Національному банку. При цьому зазначено, що середньомісячний обмінний курс гривні в грудні девальвував на 1% з огляду на збільшення попиту на валюту.

НБУ встановив на 7 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,20 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар знову оновив історичний максимум.

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