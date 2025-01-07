Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,55 грн, євро – 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 7 січня, зріс на 10 копійок і становить 42,70 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 44,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,10 грн, євро – за курсом 43,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок складає 42,55 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 7 січня, зріс на 39 копійок і становить 44,44 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 7 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,20 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар знову оновив історичний максимум. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,91 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 58 копійок.

В обмінниках Києва середній курс долара сьогодні вранці становив 42,70 грн/дол., а продати долар можна за 42,67 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,50 грн/євро, а курс продажу - 44,25 грн/євро.

У грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні зріс. На ситуацію вплинуло зростання бюджетних витрат та операції бізнесу наприкінці року, пояснили в Національному банку.

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