Нацбанк оновив офіційний курс валют на середу: євро дорожчає

Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,32 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 15 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Щодо європейської валюти гривня послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,32 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,27/42,30 грн/дол., євро – 43,42/43,44 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 14 січня зріс на 2 копійки і становить 43,00 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,40 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Від початку року валютний ринок залишається під тиском попиту, тож НБУ й надалі змушений витрачати значні ресурси для контролю курсу гривні. Проте здорожчання долара в січні навряд чи перевищить позначку у 42,5 грн/дол. за офіційним курсом, вважають у інвестгрупі ICU.

При цьому аналітики Goldman Sachs Group Inc. змінили свої прогнози щодо курсу долара. Вони очікують, що долар зросте приблизно на 5% у найближчий рік на тлі введення нових мит і подальшого зростання економіки США.

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