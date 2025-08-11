Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 12 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,20 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,40/41,43 грн/дол., а євро - 48,22/48,24 грн/євро.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,42 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,55 грн/євро, а курс продажу - 48,35 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 11 серпня залишився на рівні попереднього показника і складає 41,65 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Також експерти дали нові поради українцям щодо того, чи варто купувати зараз долари в Україні.

