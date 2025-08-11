Продати долар можна в середньому за курсом 41,23 грн, євро – 47,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 11 серпня, подешевшав на 2 копійки – до 41,73 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився також на 3 копійки і складає 48,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,95 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,42 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,55 грн/євро, а курс продажу - 48,35 грн/євро.

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 11 серпня, складає 121 959 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 5 040 220 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 11 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,39 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,19 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

