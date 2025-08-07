Українці ще відчують наслідки стрибка курсу євро: в НБУ озвучили строки

Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, і українська валюта залишається стійкою.

Зростання курсу євро, яке відбулося минулими місяцями, перенесеться на ціни в Україні протягом двох-трьох наступних кварталів.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю "РБК- Україна".

"Я думаю, що впродовж наступних двох-трьох кварталів ми побачимо поступове перенесення на ціни тієї девальвації гривні до євро, що вже відбулася", - сказав він.

Відео дня

За словами Пишного, фактор курсу євро почав відігравати свою роль у 2025-му році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн.

"Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі", - зазначив очільник Нацбанку.

Натомість, за його словами, до долара українська національна валюта залишається стійкою, адже динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю.

Курс євро в Україні – останні новини

Середній курс євро до гривні в банках України сьогодні зріс на 10 копійок і складає 48,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро. Водночас курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,62 грн/євро, а курс продажу - 48,31 грн/євро.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить поки що накопичувати долари, а не євро, тому що європейська валюта невдовзі має подешевшати. При цьому курс долара, за його словами, стабільний і зараз немає ажіотажу.

Вас також можуть зацікавити новини: