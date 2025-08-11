Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 11 серпня, залишився на рівні попереднього показника і складає 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні, в свою чергу, зріс на 5 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 11 серпня, також залишився незмінним – 48,78 гривні.

Нацбанк встановив на 11 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,39 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,19 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 2 копійки – до 41,73 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні знизився також на 3 копійки і складає 48,70 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,95 гривні за євро.

