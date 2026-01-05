Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 6 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,51 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 6 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,42 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 25 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,51 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,45/42,48 грн/дол., а євро - 49,55/49,57 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 5 січня зріс на 5 копійок і становиву 42,45 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і становить 49,85 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,85 гривні, а євро - за курсом 48,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Долар розпочав перший повноцінний торговий тиждень 2026 року з підйому до багатотижневих максимумів щодо низки валют після слабкого грудня 2025 року. Індекс долара зростав п’ятий день поспіль – на 0,25% на піку, до найвищого рівня з 10 грудня. Значною мірою це стало наслідком слабкості євро, який подешевшав на 0,31% – до 1,168 долара - мінімуму з тієї ж дати.

