Долар розпочав 2026 рік зі зростання: у Reuters розкрили причини

Долар розпочав перший повноцінний торговий тиждень 2026 року з підйому до багатотижневих максимумів щодо низки валют після слабкого грудня 2025 року.

Як пише Reuters, трейдери уважно стежили за подіями у Венесуелі після рейду США та захоплення президента Ніколаса Мадуро. Президент Дональд Трамп заявив журналістам 4 січня, що може наказати нанести ще один удар, якщо не буде просування в зусиллях Вашингтона щодо відкриття нафтової галузі країни та припинення наркотрафіку. Він також пригрозив військовими діями Колумбії та Мексиці.

На тлі напруженої геополітичної ситуації долар дещо зміцнився, однак аналітики застерігають: поки що зарано говорити про стійке ралі. Ключовим для формування очікувань щодо подальшої монетарної політики – а отже, і для курсу долара – стане щомісячний звіт про зайнятість у США, який вийде в п’ятницю, 9 січня.

Індекс долара зростає п’ятий день поспіль – на 0,25% на піку, до найвищого рівня з 10 грудня. Значною мірою це стало наслідком слабкості євро, який подешевшав на 0,31% – до 1,168 долара - мінімуму з тієї ж дати.

Долар був стабільним щодо єни – 156,81, зріс на 0,34% щодо швейцарського франка – до 0,795 франка, а також додав 0,2% щодо австралійського та новозеландського доларів.

У грудні 2025 року індекс долара втратив 1,2% – це стало найгіршим результатом із серпня.

"Попри геополітичні ризики, я вважаю, що не варто на них зациклюватися. Дуже скоро ми повернемося до реальності макроекономіки, адже цього тижня виходить ціла низка даних зі США. Часто перша валютна реакція на велику подію виявляється помилковою. Я не кажу, що це саме той випадок, але це ралі долара може бути вразливим до корекції, якщо ми побачимо ознаки слабкості в даних щодо зайнятості", – сказав керівник стратегії валют G10 у CIBC Markets Джеремі Стретч.

Інвестори також очікують на вибір Трампа щодо наступного голови ФРС США, адже термін повноважень Джерома Павелла спливає у травні. Американський лідер заявив, що оголосить кандидатуру цього місяця, і зазначив, що наступник Павелла буде "людиною, яка вірить у значно нижчі процентні ставки".

Наприкінці 2025 року повідомлялося, що американський долар демонструє найбільше річне падіння з 2017 року. Банкіри з Уолл-стріт прогнозують, що американська валюта буде слабкою і в наступному році, оскільки Федеральна резервна система США продовжує знижувати процентні ставки.

В обмінниках України середній курс долара 5 січня становить 42,46 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,32 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становить 50,01 грн/євро, а курс продажу - 49,80 грн/євро.

