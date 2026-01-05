Долар зріс, євро подешевшав: свіжий курс валют у 'ПриватБанку'

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 49,75 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 5 січня, зріс на 5 копійок і становить 42,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 49,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,85 гривні, а євро - за курсом 48,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" в понеділок встановлено на рівні 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні становить 49,75 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 5 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,17 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 18 копійок.

Згідно з даними регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,55 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і становить 42,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки і становить 49,98 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,35 гривні за євро.

