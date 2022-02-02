Нерезиденти, попри істотне зниження своєї активності після панічних розпродажів, продовжують виходити з гривні.

Найближчим часом курс гривні може повернутися до ослаблення до рівня 28,40-28,55 грн/дол.

Таку думку озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

Довідка УНІАН: востаннє курс долара підіймався до позначки 28,55 у 2018 році. 23 січня 2018 року долар коштував 28,87 грн.

"Ми схиляємося до збереження девальваційного руху. Найближчим часом гривня може повернутися в діапазон руху 28,4-28,55 гривень за долар", - сказав Шевчишин.

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За його словами, курс гривні в середу, 2 лютого, торгується поблизу позначки 28,4 гривень за долар. Нерезиденти, попри істотне зниження своєї активності після панічних розпродажів, продовжують виходити з гривні.

"За даними НБУ, напередодні портфель гривневих ОВДП скоротився на 780 млн грн. Крім того, початок календарного місяця – це традиційний період для купівлі валюти під дивіденди, і навряд чи інвестори змінили своєю звичкою", - підкреслив експерт.

Шевчишин зазначає, що імпортери та експортери стежать за ринком, намагаючись не продешевити в купівлі або продажу валюти. При цьому відкат курсу до рівнів нижче 28,5 грн/дол., за його словами, приверне покупців. НБУ також докуповує валюту в резерви, користуючись кон'юнктурною ситуацією.

Також аналітик каже, що Мінфін на аукціонах ОВДП пропонує неринкову прибутковість, що призводить до відсутності попиту на папери та мізерних запозичень.

"Напередодні уряд зміг залучити лише 83 млн грн і 4,6 млн дол., і то, ймовірно, у державних банків. При цьому вже сьогодні необхідно буде погасити та виплатити купони на суму 11,1 млрд грн. Таким чином, обслуговування боргу лягає тягарем на фінанси, оскільки немає можливості рефінансування", - говорить експерт.

Курс 2 лютого:

Національний банк України на середу, 2 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,32 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок середи, 2 лютого, зміцнився на 5 копійок – до 28,50 грн/дол.