Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, а євро – 45,66 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 20 березня, подорожчав на 1 копійку і становить 41,72 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 45,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро – за курсом 44,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 20 березня, подешевшав до 45,66 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 20 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 45,32 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,55 грн/євро, а курс продажу - 45,30 грн/євро.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,90 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,10 до 41,80 грн/дол.

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