Банки та обмінники оновили курс валют: скільки коштує долар 5 січня

Продати долар можна в середньому за курсом 42,00 грн, а євро – 49,35 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 5 січня, залишився на попередньому рівні і становить 42,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки і становить 49,98 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,35 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,46 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,32 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,01 грн/євро, а курс продажу - 49,80 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 5 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,17 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 18 копійок.

Згідно з даними регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,55 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що за 2025 рік українці придбали готівкової валюти на 23,94 млрд доларів, що стало історичним рекордом. За даними фахівця, піковий попит припав на початок та кінець року: січень місяць та IV квартал. В середньому в ці періоди українці купували валюти на 2,25 млрд доларів на місяць.

