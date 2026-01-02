Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 5 січня

Обмінний курс гривні до євро встановлено на рівні 49,55 грн.

Національний банк України встановив на понеділок, 5 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,17 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 18 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,55 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,33/42,36 грн/дол., а євро - 49,63/49,65 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 2 січня знизився на 9 копійок і становив 42,50 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і становив 50 гривень за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,35 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 42,40 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 20 копійок і становив 49,95 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 41,80 гривні, а євро - за курсом 48,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

