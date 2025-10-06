'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: курс долара і євро 6 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 6 жовтня, зріс на 10 копійок і складає 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок подорожчав на 18 копійок і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 6 жовтня, не змінився і складає 48,78 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на понеділок офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

По відношенню до європейської валюти гривня також посилила позиції. Офіційний курс євро встановлено на рівні 48,38 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 6 жовтня не змінився і складає 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також залишився незмінним і складає 48,80 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,20 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: