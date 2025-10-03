Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,38 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 6 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,38 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,23/41,26 грн/дол., а євро - 48,39/48,41 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 3 жовтня зріс на 5 копійок і складає 41,45 гривні за долар,а курс євро залишився незмінним і складає 48,75 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні не змінився і складає 41,50 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,03 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 3 копійки і складає 48,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,05 гривні за євро.

