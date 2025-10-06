Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, а євро – 48,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 6 жовтня, не змінився і складає 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також залишився незмінним і складає 48,80 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,32 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,23 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,85 грн/євро, а курс продажу - 48,67 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 6 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,38 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що в Україні з 6 по 12 жовтня очікується спокійна ситуація на валютному ринку. Режим керованої гнучкості Національного банку працює як запобіжник від різких курсових коливань, що дозволяє регулятору зберігати ринок передбачуваним і стабільним.

Вас також можуть зацікавити новини: