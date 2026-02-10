Клімкін оцінив шанси на припинення війни в Україні до червня 2026 року

Колишній міністр закордонних справ України припускає, що може відбутися припинення вогню, але він не сподівається на стале завершення війни.

В адміністрації США та загалом в американській політиці є різні групи впливу, котрі мають неоднакові погляди на часові межі врегулювання війни, заявив колишній міністр закордонних справ, аналітик Павло Клімкін в інтерв'ю LIGA.net.

Тому Клімкін вважає, що дедлайн для припинення бойових дій у російсько-українській війні до червня є важливим, але не критичним для президента США Дональда Трампа.

"Для когось проміжні вибори в листопаді – це важлива історія. Зараз поки що так виглядає, що в Конгресі (Палаті представників. – прим. ред.) можуть отримати гору демократи. Це поки не катастрофа для Трампа. А от якщо він програє також і Сенат... Поки що, знову таки, так не виглядає, але, однак, такий шанс уже не відкинутий, навколо цього чимало спекуляцій", – пояснив ексміністр.

На його думку, очільник Білого дому навряд чи "злізе" з російсько-української війни, оскільки "абсолютно критичними історіями" для президента США є "ми й Близький Схід".

Клімкін зауважив, що тільки в цих війнах "его й політична спадщина" Дональда Трампа можуть бути задоволені. Більше того, завдяки цьому він убезпечує себе від ударів з боку демократів або тих республіканців, які "взагалі не хочуть щось робити у світі й кажуть – Штати, власне, понад усе".

Водночас, колишній міністр закордонних справ України поділився, що прив'язка мирного врегулювання до червня є доволі логічною, бо якщо цього місяця "щось відбудеться", то можна буде "на активній фазі виборчої кампанії демонструвати ще один великий успіх".

"Чи ця прив'язка є критичною для Трампа як для президента і як для людини, яка хоче виграти вибори? Я цього зараз не відчуваю. Важлива, але не критична", - додав Клімкін.

Також він не виключає, що може відбутися припинення вогню, але в стале завершення війни ексміністр не вірить.

Раніше УНІАН повідомляв, що постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що США не встановлювали "дедлайн" завершення війни в Україні. Вітакер зазначив, що США хочуть припинення бойових дій, щоб "обидві сторони зібралися разом і домовилися про мир" й щоб це сталося якомога швидше. Постпред США при НАТО зазначив, що в такій ситуації встановлення термінів є "дуже небезпечним". Він додав, що США хочуть, щоб мирна угода була укладена й сподівається, що коли все буде готово, це станеться.

Також ми писали, що Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, що США виступили з пропозицією, аби Росія та Україна до початку літа завершили війну. Президент України не виключає, що слід очікувати тиск з боку США щодо таких часових рамок припинення активних бойових дій. Він додав, що внутрішні питання в Америці мають вплив і напевно стануть ще більш актуальними для них. На питання, чи можуть США вийти після червня з переговорного процесу, якщо не буде укладено мирної угоди, Зеленський поділився, що такої інформації не отримував від делегації, яка представляє Україну на переговорах.

