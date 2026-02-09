Службові особи ТЦК не можуть затримувати: Омбудсмен розповів, які ще порушення фіксуються

Він наголосив, що працівники ТЦК тепер часто працюють без розпізнавальних шевронів та із закритими обличчями.

Службові особи Територіальних центрів комплектування не мають повноважень затримувати чи утримувати осіб, бо це суперечить Конституції і законодавству України. Про це сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання парламентської ТСК, яке транслювалося на YouTube-каналі Олексія Гончаренка.

"Ми завжди наголошуємо, що службові особи ТЦК не мають повноважень затримувати чи утримувати осіб. Будь-яке обмеження волі на території ТЦК СП без рішення суду прямо суперечить Конституції України та статті 5 Європейської конвенції з прав людини",- наголосив він.

Лубінець розповів, що останнім часом Офіс Омбудсмана фіксує, що працівники ТЦК працюють без розпізнавальних шевронів. За його словами, також минулого року були масові випадки, коли працівники ТЦК закривали обличчя, що унеможливлювало ідентифікацію осіб, причетних до можливих порушень прав громадян.

Він додав, що неодноразово зафіксовано випадки, так званого "затримання", перевірки документів, обмеження волі, котрі відбувалися виключно групами сповіщення ТЦК без фізичної присутності працівників Національної поліції України.

"Наголошую, що це є пряме порушення прав громадян України, бо згідно з чинним законодавством, перевіряти документи мають виключно органи правопорядку", - наголосив Лубінець.

Скарги на дії ТЦК: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що за три роки в понад 300 разів зросла кількість скарг щодо порушень з боку Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Він зазначив, що у 2022 році до Офісу омбудсмана надійшло 18 звернень від українців щодо порушень з боку ТЦК та СП. При цьому він нагадав, що у 2022 році громадяни стояли в чергах до ТЦК, щоб добровільно приєднатися до Сил оборони України.

Лубінець повідомив, що у 2023 році було зафіксовано 514 звернень, у 2024 році - 3312, а у 2025 році - 6127. Він наголосив, що якщо порівняти з 2022 роком, то кількість скарг на ТЦК зросла в 333 рази.

