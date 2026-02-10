'Інколи, щоб гарно проорати, треба дуже довго запрягати': командир ЗСУ про удари по Москві

Він наголошує на необхідності системних ударів по військових потужностях РФ.

Можна ставити питання про симетричність ударів, якщо росіяни б’ють по Києву, то чому ми не можемо вдарити по Москві, але для цього потрібна серйозна підготовка. Про це сказав Юрій Федоренко, командир 429 окремої бригади безілотних систем "Ахіллес", на Radio NV.

"Але те, що роблять наші спеціальні служби, ви ж не думаєте, що це все стоїть на паузі. Інколи для того, щоб гарно проорати, треба дуже довго запрягти, підготувати вола і плуг. Тому ті заходи, які вживаються щодо Російської Федерації, їхньої столиці Москви, ми залишимо їх поза скобками. Але я переконаний, що у випадку, якщо Росія не зрозуміє критичність ситуації, не почне відповзати, то ці заходи будуть реалізовані", - наголосив Федоренко.

Він зазначив, що Україна повинна мати системний вплив на стратегічному рівні.

"Тобто українські безпілотники, а також ракети, які є у нас, мають безперебійно бити по об’єктах, які видобувають, продукують, переганяють нафтопродукти. Це основні гроші для ведення війни проти України, які має Російська Федерація", - наголосив Федоренко.

За його словами, також необхідна складна робота наших дипломатів по залученню фінансування у виготовлення безпілотників і системного нанесення вогневого ураження.

"Плюс додатково ми мусимо постійно "качати" Сполучені Штати Америки на те, що ракети "Томагавк" - це не інструмент, який дає нам можливості досягти бажаних результатів по знищенню конкретної якоїсь цілі противника, а це інструмент захисту для українських немовлят, літніх людей, жінок, загалом українського народу", - наголосив Федоренко.

Він зазначив, що це інструмент захисту, коли "Томагавки" починають бити по об’єктах, які виготовлюють комплектуючі, вузли, агрегати, збирають готові ракети, безпілотники, гармати, боєприпаси.

"Коли це все починає горіти, противник втрачає спроможності тероризувати український народ в глибині нашої території і зменшує натиск по передній лінії", - підкреслив командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес".

Він наголосив, що наступна складова - це оперативний рівень, де ми мусимо зробити все можливе для того, щоб мати велику кількості безпілотників. При цьому він підкреслив, що абсолютно очевидно, що для того, щоб український безпілотник чи ракета долетіли, "наприклад, до Москви, але не будемо називати, обійдемо цей політичний гострий кут, ну, до прикладу, до об’єктів, які продукують нафтопродукти або виготовлюють ті самі "Шахеди", потрібно здолати всі перепони на шляху і над цим треба працювати".

Як повідомляв УНІАН, атаки безпілотників по Москві та області мають на меті продавити російську протиповітряну оборону (ППО) російської столиці.

Військовий оглядач Денис Попович зазначав, що необхідно цю російську оборону, яка дуже щільна, подавити і пробити.

Він додав, що навколо Москви розташовані 75 позицій комплексів "Панцирь-С1", які постійно переміщуються. Крім того, там РФ також має мобільні вогневі групи, комплекси С-300 та С-400 та засоби радіоелектронної боротьби.

