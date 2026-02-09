В Україні уріжуть перелік обʼєктів критичної інфраструктури: що в пріоритеті

Держава також посилить контроль, аби для всіх споживачів умови розподілу електроенергії були рівними, додав міністр.

В Україні переглядають перелік об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Facebook.

"Безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні обʼєкти – вони передусім будуть забезпечені електроенергією. Інші установи поступово будуть переведені на автономну роботу та забезпечені генераторами", – пояснив він.

За словами міністра, такий крок дозволить вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів.

Крім того, було порушено питання справедливості розподілу електроенергії. Держава посилить контроль, аби для всіх споживачів умови були рівними.

Окремо Шмигаль зауважив, що цього тижня графіки відключень світла по Україні будуть жорсткими:

"Ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні, попри те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація".

Ситуація в енергетиці України

Через постійні атаки російських терористів по обʼєктах енергетики, ситуація в українській енергосистемі доволі важка. По всій країні застосовуються тривалі відключення світла. Сотні будинків перебувають не лише без світла, а й без опалення.

Лише 9 лютого стало відомо про відновлення теплопостачання до будинків на столичній Троєщині. Тепла там не було після удару РФ у другій половині січня.

На думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, у Києві графіки відключень будуть і наступної зими – до того часу відновити зруйновану генерацію не вийде.

