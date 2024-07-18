Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 18 липня, зріс на 15 копійок і складає 41,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 50 копійок - до 45,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, євро – за курсом 44,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" зріс на 18 копійок і складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 41 копійку – до 45,87 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 35 копійок і складає 45,85 грн/євро (курс продажу – 45,65 грн/євро).

Долар та євро за офіційним курсом сьогодні вчергове оновили історичні максимуми. Так, Національний банк України встановив на четвер, 18 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,46 грн/дол., отже, гривня послабилася на 20 копійок. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,35 грн/євро, тобто гривня знизилася одразу на 37 копійок.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,55 до 41,50 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,40 до 41,45 грн/дол.

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