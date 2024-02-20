Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,61 грн, євро - 42,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 20 лютого, зріс на 25 копійок – до 38,65 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 25 копійок і становить 41,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,05 грн, євро - за курсом 40,85 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 30 копійок і складає 38,61 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 53 копійки – до 42,02 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Минулого тижня відбулося одне з найбільших ослаблень офіційного курсу гривні від моменту переходу до керованої гнучкості курсу в жовтні. Як зазначили аналітики інвестгрупи ICU, НБУ допускав значні коливання майже щодня, перевіряючи реакцію ринку на подібні коливання курсу гривні.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав одразу на 32 копійки – до 38,68 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,50 грн). А готівковий євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 20 копійок – до 41,85 грн/євро (курс продажу – 41,62 грн/євро).

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