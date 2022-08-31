Готівковий долар в "ПриватБанку" залишився на рівні 39,90 грн/дол.

Курс готівкового долара в "ПриватБанку" до національної валюти залишився на рівні показника попереднього дня – 39,90 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня - 40,65 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., Євро - 39,65 грн за євро.

Відео дня:

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,30 грн, євро – 37,18 грн.

Курс під час війни:

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 31 Серпня, становить 40,78 грн/дол, до євро - 40,80 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., Євро - 40,00 грн за євро.

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