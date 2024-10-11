Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,46 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 11 жовтня, залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 10 копійок і становить 45,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 44,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 20 копійок – до 45,46 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку зріс на 1 копійку і складає 41,43 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,38 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 10 копійок і складає 45,55 грн/євро (курс продажу – 45,41 грн/євро).

Національний банк України встановив на п'ятницю, 11 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 45,05 грн/євро, тобто гривня зросла на 8 копійок.

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