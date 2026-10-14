Кремль звинуватив Україну в порушенні енергетичного перемир’я: у Зеленського відповіли

У Кремлі заявили, що Україна нібито атакувала два НПЗ.

У Росії заявили, що Україна порушила оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир'я, нібито завдавши сьогодні вночі ударів по двох російських НПЗ. Про це сказав віце-прем'єр Росії Олександр Новак.

Так, за його словами, ударів нібито було завдано по НПЗ у Саратовській та Рязанській областях.

Новак також заявив, що "Київ не демонструє руху в бік енергетичного перемир’я".

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При цьому жодних кадрів ураження в мережі опубліковано не було, і Україна про атаку не заявляла.

В Офісі президента України вже прокоментували цю заяву російської влади, спростувавши факт атаки та назвавши її фейком.

"Не було. Росіяни поширили фейк про нібито два атаковані НПЗ. Дата-центр атакували й успішно, ще кілька об’єктів атакували, а НПЗ – ні", – заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Енергетичне перемир’я Трампа

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня президент США оголосив про нібито укладення енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Відтоді Сили оборони не повідомляють про ураження НПЗ на території РФ.

У ніч на 14 жовтня РФ завдала масованого ракетного удару по енергооб’єктах у Києві та області, відкрито порушивши енергетичне перемир’я. Міністерство оборони РФ повідомило, що завдало ударів по Даринцькій ТЕЦ-4 та Київській ТЕЦ-5 у Києві, по Київській ТЕЦ-6, Київській електропідстанції та Трипольській тепловій електропідстанції в Київській області, а також по Харківській ТЕЦ-5 та Зміївській тепловій електростанції в Харківській області.

При цьому в Кремлі, пояснюючи удари, заявили, що "запропоноване Трампом енергетичне перемир’я не було конкретизовано, тому не можна говорити, нібито Росія його не дотримується".

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