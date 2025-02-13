Продати долар можна в середньому за курсом 41,60 грн, євро – 43,25 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 13 лютого, зріс на 17 копійок і в середньому становить 42,20 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 20 копійок і складає 43,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,25 грн за євро.

Курс долара в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці зросла до 41,85 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,85 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,85 грн/євро, курс продажу - 43,55 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 13 лютого, складає 96 066 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 009 120 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,00 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,30 до 41,90 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Видання Bloomberg повідомило, що долар на світовому ринку пішов донизу на тлі переговорів президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Перспективи припинення війни в Україні посилили позиції євро.

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