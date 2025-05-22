Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, а євро – 46,63 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 22 травня, подешевшав на 5 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і складає 47,33 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,63 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,15 грн/євро, а курс продажу - 47,00 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 22 травня, складає 110 730 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 592 820 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 22 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з показником середи.

Згідно зданими, опублікованими на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 46,91 грн за один євро, тобто гривня втратила 26 копійок.

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