Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,86 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 29 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 грн/дол. Таким чином, гривня залишилася на рівні попереднього показника, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,86 гривень за один євро, тобто гривня знизилася на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,60/41,62 грн/дол., євро – 43,85/43,85 грн/євро.

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Курс долара у "ПриватБанку" 28 листопада зріс на 10 копійок і становить 41,85 грн за долар. При цьому курс євро зріс на 20 копійок і складає 44,30 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, а європейську – за курсом 43,30 грн за одиницю іноземної валюти.

Слід зазначити, що економічні експерти вважають, що до кінця 2024 року на українців очікує подальша девальвація гривні, водночас різких стрибків на валютному ринку не буде. Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук прогнозує, що до кінця року долар подорожчає ще на 1-3%, але очікувати різких змін не варто.

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