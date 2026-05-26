В ISW розповіли, що стоїть за новими погрозами РФ про 'системні' удари по Києву

Росія пригрозила "системними" ударами по Києву, щоб показати свою силу після приниження, пов’язаного з триденним перемир’ям 9-11 травня. Також Москва намагається видати заздалегідь підготовлені ракетно-дронові удари за "відповідь" Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 25 травня.

На їхню думку, ці погрози і триваючі атаки є спробою приховати слабкість Росії, особливо після параду на честь 9 травня. Президент РФ Володимир Путін "намагається оговтатися від приниження" - Кремлю довелося фактично запитувати в України дозвіл на проведення параду 9 травня.

В ISW вказують, що російський режим також намагається відвернути увагу від нездатності захистити Москву та інші міста в тилу від ударів українських БПЛА, а також від зростаючого економічного і соціального невдоволення всередині РФ.

Там нагадали, що на фронті російські війська також не мають значних успіхів, оскільки українські контратаки, домінування дронів і удари середньої дальності стримують їхнє просування і збільшують втрати.

Москва твердить, що її удари є відповіддю на удар України по коледжу в тимчасово окупованому Старобільську Луганської області, однак таке виправдання не відповідає моделі поведінки Кремля. У звіті ISW підкреслюється:

"Глава МЗС РФ Сергій Лавров подзвонив державному секретарю США Марко Рубіо, щоб повідомити йому про російську погрозу на адресу Києва і продовжити просувати інформаційну операцію Кремля, хибно представляючи Україну та її європейських союзників як таких, що підривають мирні зусилля".

На думку експертів, подібні виправдання непереконливі. У ISW нагадали, що РФ починала свої масовані удари перед або після важливих переговорів із метою зірвати або затягнути мирний процес.

У звіті вказано, що Москва не надала незаперечних доказів того, що український удар по Старобільську припав на виключно цивільний об'єкт. Київ заявив, що на території коледжу розташовувався штаб російського спецпідрозділу Рубікон.

В ISW нагадали, що Росія і раніше розміщувала законні військові цілі в цивільній інфраструктурі, прагнучи використовувати мирне населення як "живий щит", підкреслили

Крім того, нарощувати удари по Києву Москва почала ще в ніч на 13 травня, відразу після закінчення триденного перемир’я і більш ніж за тиждень до удару по Старобільську.

Експерти наголосили, що Росія не могла підготуватися до масштабної серії ударів за 24-48 годин, йдеться про тижні підготовки до таких атак.

За їх словами, Росія традиційно посилювала удари по Україні, намагаючись відволікти увагу від своїх невдач або українських успіхів, таких як операція "Павутина" влітку 2025 року.

Також Москва намагається скористатися вразливістю України, зокрема глобальним дефіцитом перехоплювачів для систем Patriot, що ускладнює захист Києва від ракетних атак, особливо з використанням балістики.

"Кремль намагається пом’якшити реакцію Заходу, особливо США, на масовані удари по Україні, зокрема по столиці, неправдиво подаючи це як відповідь на поодинокий інцидент, а не як частину ширшої стратегії та відмови від мирних переговорів", - резюмували в ISW.

Погрози РФ

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці.

В МЗС України назвали шантажем погрози Росії завдати нових ударів по Києву та спробою залякати іноземних дипломатів.

