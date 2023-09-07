Очікується, що наступного тижня гривня перебуватиме в межах 37,5-38,5 грн/дол. та 40-41,5 грн/євро.

Коливання валютного курсу наступного тижня будуть менш помітними завдяки заходам НБУ, і гривня перебуватиме в межах 37,5-38,5 грн/$ та 40-41,5 грн/€.

Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, НБУ вжив оперативних заходів, щоб повернути баланс між попитом і пропозицією: дав можливість банкам продавати безготівкову валюту населенню до 50 тис. грн на місяць та вдвічі збільшив ліміт на безготівкову покупку валюти (до 200 тис. грн) з обов’язковим подальшим її розміщенням на депозитах.

Тому експерт припускає, що валютна "хитавиця" на наступному тижні буде менш помітною, ніж двома тижнями раніше.

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"Таким чином, наступного тижня ситуація дещо заспокоїться: щоденні коливання курсів будуть в межах 0,5 грн, спред скоротиться до 0,3 грн. А курсові коридори більш-менш збережуться: 37,5-38,5 грн/$ та 40-41,5 грн/€", - сказав Лєсовий.

За його словами, після кількатижневої "курсової веремії", коли курсові стрибки стали майже звичним явищем, ринок поступово перейде в більш-менш стабільний режим.

"Якщо проаналізувати основні причини "курсового неспокою", то, звісно ж, головна з них - це очікування валютної лібералізації. Інший блок причин - це звуження можливостей громадян для вільної покупки та продажу іноземної валюти. Нагадаю, що нещодавно припинила роботу одна з найбільших мереж обмінних пунктів, а інші "обмінники" з тих чи інших причин також виявилися "зачиненими" без особливих на те пояснень", - зазначив банкір.

Лєсовий припустив, що головним поясненням може бути таке своєрідне страхування від можливих курсових ризиків. Експерт нагадав, що частка валютних операцій населення через обмінні пункти складає до 50%. Цілком природньо, що звуження можливостей для здійснення операцій стимулювало "чорний" ринок до спекулятивного зростання валютних курсів.

Валютний курс в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках сьогодні, 7 вересня, послабшав на 5 копійок – до 38,00 грн за долар. Щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і склав 41,10 грн за євро.

У Нацбанку розповіли, що послаблення готівкового курсу гривні, яке спостерігалося останніми тижнями, пов’язане з сезонними факторами, а також анулюванням ліцензії великому обміннику. Після дозволу на купівлю валюти онлайн з 29 серпня ситуація з курсом покращилася, і різниця між офіційним та готівковим курсами знову почала звужуватися.

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