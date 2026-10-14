Валюта в Україні додала в ціні: свіжий курс долара і євро 14 жовтня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,79 грн, євро – 50,20 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 14 жовтня, зріс на 3 копійки і складає 45,37 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,83 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 7 копійок і становить 50,87 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 45,06 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,00 грн/євро, а курс продажу - 50,75 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 14 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 45,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 6 жовтня - 45,06 гривні за долар).

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,44 гривні за один євро, тобто гривня втратила 20 копійок.

Як прогнозував директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, упродовж 12-18 жовтня долар перебуватиме в межах 44,7-45,3 грн, тоді як євро через підвищену волатильність може торгуватися приблизно по 50-51,5 грн.

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