НБУ послабив гривню наприкінці тижня: офіційний курс валют на 10 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,88 грн/євро.

Національний банк України встановив на пʼятницю, 10 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,52 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 50,88 гривні за один євро, таким чином національна валюта втратила 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,50/44,53 грн/дол., а до євро - 50,87/50,89 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 9 липня зріс на 1 копійку і складав 44,76 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,26 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок і становив 51,14 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,58 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився без змін і становив 44,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні аналогічно не змінився і складав 51,25 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

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