НБУ послабив гривню наприкінці тижня: офіційний курс валют на 10 липня

Національний банк України встановив на пʼятницю, 10 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,52 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. 

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 50,88 гривні за один євро, таким чином національна валюта втратила 19 копійок. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,50/44,53 грн/дол., а до євро - 50,87/50,89 грн/євро. 

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 9 липня зріс на 1 копійку і складав 44,76 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,26 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок і становив 51,14 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,58 гривні за євро. 

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився без змін і становив 44,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні аналогічно не змінився і складав 51,25 гривні за євро.  Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,25 гривні за одиницю іноземної валюти. 

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