Скільки балістичних ракет до 'Іскандера' Росія випускає щомісяця: дані розвідки

Названі головні заводи-виробники.

Наразі інтенсивність застосування противником балістичних та крилатих ракет ОТРК "Іскандер" не знижується.

За оцінкою Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, на озброєнні Збройних сил Російської Федерації перебуває до 200 балістичних ракет 9М723 та до 110 крилатих ракет 9М728/9M729 до оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер-М".

Про це йдеться у відповіді ГУР Міноборони України на запит УНІАН щодо кількості таких ракет у ворога.

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"Темпи виробництва військово-промислового комплексу РФ, що зберігаються на рівні показників минулого року, дозволяють постачати приблизно 60 балістичних ракет 9М723 та до 10 крилатих ракет 9М728/9M729 щомісяця. Загалом у 2026 році заплановано поставити до 700 ракет 9М723 та до 100 ракет 9М728/9M729", - йдеться у повідомленні.

Ключові виробники ракет до ОТРК "Іскандер-М" та їхніх компонентів

В ГУР поінформували, що головний розробник та виробник ОТРК "Іскандер-М", а також основний постачальник балістичних ракет типу 9М723 - АТ "Научно-проізводственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроєнія".

АТ "Воткінскій завод" здійснює фінальне складання балістичних ракет типу 9М723.

АТ "Опитноє конструкторскоє бюро "Новатор" - головний розробник та виробник крилатих ракет 9М728/9M729.

АТ "Государственний научно-ісследовательскій інстітут машиностроєнія імені В.В. Бахірева" - розробник та виробник бойових частин для крилатих та балістичних ракет до ОТРК "Іскандер-М".

Федеральне державне унітарне підприємство "Московское опитно-конструкторское бюро "Марс" - розробник та виробник бортових систем та комплексів управління та навігації крилатих ракет 9М728/9М729.

Акціонерне товариство "Одк-Сатурн" - виробник турбореактивних двоконтурних двигунів для крилатих ракет 9М728/9M729.

АТ "Федеральний научно-проізводственний центр "Алтай" - основний виробник твердопаливних двигунів балістичних ракет.

АТ "Завод імені Морозова" - виробник твердопаливних зарядів для ракетних двигунів балістичних ракет.

"Варто зауважити, що наразі інтенсивність застосування противником балістичних та крилатих ракет ОТРК "Іскандер" не знижується", - додали в розвідці.

Дані розвідки щодо кількості ракет в РФ: інші новини

Як повідомляв УНІАН, оцінкою ГУР МО України, наразі на озброєнні ЗС РФ є до 120 ракет "Циркон". Виробляє ці ракети АТ "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" у місті Реутов Московської області.

У 2026 році заплановано виробництво приблизно 30 таких ракет.

В розвідці зазначили, що масове застосування "Цирконів" останнім часом пояснюється бажанням противника уразити якомога більше об’єктів на території України, оскільки ці гіперзвукові ракети є складними цілями для ППО Сил оборони України.

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