ЗСУ вразили 12 танкерів 'тіньового флоту' РФ та інші важливі цілі: Генштаб розкрив деталі

Судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ РФ.

У ніч на 9 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей противника. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, зокрема, уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж російської федерації в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Також, в Генштабі поінформували, що завдано ураження нафтоналивному терміналу "Юг Руси" у Батайську (Ростовська обл., РФ). Зафіксовано пожежу в районі підприємства.

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"Зазначений об'єкт забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами угруповань військ РФ на південному напрямку, а також для отримання валютних надходжень, що спрямовуються на фінансування збройної агресії проти України. Також уражено склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Удари по РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 9 липня СБУ завдала успішних ударів по двох об'єктах нафтової інфраструктури РФ. Першою ціллю стала нафтобаза "Червона зоря" у Тверській області, розташована за 520 км від державного кордону України. На території об'єкта були зафіксовані влучання українських ударних БпЛА, після чого виникла пожежа.

Друга ціль – нафтобаза "Ставропольська" у Ставропольському краї РФ, розташована також за понад 500 км від України. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, площа якої стрімко збільшується.

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