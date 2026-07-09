У Кремлі пригрозили Україні ще більшою 'буферною зоною'

Пєсков також вважає, що українські удари призведуть до того, що війна буде тривати ще довше.

У Кремлі заявили, що чим більше Україна битиме по Росії, тим ширшою доведеться робити "буферну зону" на кордоні і тим тривалішою може бути війна. Про це сказав речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Його слова цитують російські ЗМІ.

"Чим більше київський режим буде бити по об'єктах нашої інфраструктури, тим більшою нам доведеться робити зони безпеки. Подальша ескалація, можливо, продовжить "спеціальну воєнну операцію" якоюсь мірою - не можемо точно сказати якою. Але це точно призведе до того, що нам доведеться робити більшу зону безпеки, велику буферну зону", - висловився Пєсков.

Крім того, він відреагував на заява президента США про можливе закриття повітряного простору над територією України.

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"Це нова заява. Раніше таких заяв не було. Раніше ніхто не обговорював закриття повітряного простору. У будь-якому разі йтиметься про те, що збройні сили країн НАТО діятимуть на території України. Це якраз те, проти чого проводиться "спеціальна військова операція"", – сказав Пєсков.

Також він заявив, що у Путіна і Трампа "налагоджений конструктивний діалог", і нібито напередодні очільник Білого дому не зателефонував своєму російському колезі, бо був "явно зайнятий після всіх контактів в Анкарі":

"Президент Путін завжди радий поспілкуватися. У них справді конструктивний діалог, попри певні розходження, які можуть мати місце".

Раніше агентство Reuters повідомляло, що, за словами високопоставленого американського чиновника, Трамп, ймовірно, після зустрічі із Зеленським в Анкарі зв’яжеться з Путіним.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, 8 липня під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі Трамп заявив, що українські удари в глибокий тил Росії можуть допомогти закінчити війну. "Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти призвести до закінчення [війни]", - сказав він.

Також, за його словами, нібито стало помітно, що Путін пом'якшив свої умови для закінчення війни проти України. За його словами, раніше умови "були трохи інші", а зараз "вони змінюються", зокрема "стають трохи кращими в деяких моментах". "Росія у складнішому положенні. Стало складніше, аніж мало бути" - сказав Трамп і додав, що закінчення війни хоче як Путін, так і Зеленський.

Крім того, президент США відповів, чи має дедлайн для завершення російсько-української війни. Відповідаючи на відповідне запитання журналістки, Трамп сказав: "Ні, у мене немає дедлайну. Не може бути дедлайну. Багато чого відбувається, але я думаю, що угода можлива".

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