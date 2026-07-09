'За кілька тижнів': Польща допоможе Україні із запуском виробництва ракет для Patriot

Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами для цього виробництва та обслуговування.

Виробництво ракет для системи Patriot в Україні може розпочатися за кілька тижнів. Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє PAP.

Зокрема, його запитали, коли може розпочатися виробництво ракет для України, він оцінив, що це займе кілька тижнів.

"Це непросто, зважаючи на те, що лише Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у таких масштабах, що навіть США не можуть забезпечити їх захист, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно обслуговувати та проводити подальші операції", – заявив він.

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Говорячи про роль Польщі в оголошеному виробництві в Україні, міністр сказав, що наразі передача обладнання Україні без участі Польщі не здійснюється.

"Наша країна входить до чотирьох країн НАТО – окрім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди – яким в Анкарі надано статус країни, до якої можуть бути передані технології, пов’язані з виробництвом та обслуговуванням ракет Patriot. Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами для цього виробництва та обслуговування, тому ми будемо співпрацювати з Україною і тут", – додав він.

Виробництво Україною ракет Patriot

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що незрозуміло, скільки часу знадобиться Україні, щоб розпочати виробництво ракет-перехоплювачів, оскільки виробничі потужності залежатимуть від наявності базових компонентів, які входять до складу ракети-перехоплювача Patriot, та масштабування всього ланцюга постачання, який виробляє ці компоненти.

Також там не виключають, що Росія може скористатися цією прогалиною, перш ніж Україна зможе виробити власні ракети-перехоплювачі Patriot, та посилити удари балістичними ракетами по Україні, щоб завдати максимальної шкоди, перш ніж Україна зможе надійніше захистити себе.

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