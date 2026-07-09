Трамп дав 'зелене світло' на виробництво ракет для Patriot в Україні, але є нюанс, - NYT

Україна зможе виробляти ракети-перехоплювачі Patriot за американською ліцензією, однак експерти попереджають, що на запуск треба кілька років.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot. Для Києва, який стикається з гострим дефіцитом цих боєприпасів на тлі масованих російських атак, така заява стала важливим політичним сигналом. Водночас експерти наголошують, що до реального виробництва може минути кілька років, пише The New York Times.

Про намір надати Україні відповідну ліцензію Трамп повідомив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

"Ми дамо їм право створювати Patriot. Ми покажемо їм, як це зробити", – сказав американський президент.

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За словами Трампа, Україна має достатній технічний потенціал для виробництва сучасних систем ППО.

На тлі ракетної загрози Росії

Питання нарощування запасів Patriot для України стало особливо гострим після того, як Повітряні сили повідомили, що під час однієї з останніх масованих атак не вдалося перехопити жодну з 23 російських балістичних ракет. Президент Володимир Зеленський уже кілька тижнів заявляє, що запаси перехоплювачів стрімко скорочуються.

Саме тому Київ давно просив США надати ліцензію на виробництво ракет Patriot. До цього часу такий дозвіл Вашингтон надавав лише Німеччині та Японії.

Втім, навіть якщо рішення буде ухвалене найближчим часом, швидкого результату чекати не варто. Старший науковий співробітник Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіан Гоффманн вважає, що запуск виробництва менш ніж за рік є малоймовірним. Для прикладу він навів Німеччину, яка оголосила про виробництво Patriot ще у 2024 році, але перші ракети очікує лише у 2027-му.

Додаткові проблеми

Додатковою проблемою є те, що заява Трампа, схоже, не була попередньо узгоджена з американськими виробниками. Сам президент визнав, що його адміністрація ще навіть не повідомила про це оборонні компанії.

Крім політичного рішення, необхідно пройти процедуру отримання ліцензії, визначити підприємство-виробника, створити виробничі потужності та налагодити ланцюг постачання складних компонентів. При цьому майбутній завод в Україні майже напевно стане однією з пріоритетних цілей для російських ударів.

Фахівці також звертають увагу на складність самого виробництва. Ракети Patriot складаються з великої кількості високотехнологічних вузлів, які виготовляють різні субпідрядники. Найскладнішими елементами вважаються головки самонаведення, що забезпечують перехоплення балістичних цілей.

Також поки невідомо, яку саме модифікацію дозволять виробляти Україні – старішу PAC-2 чи сучаснішу PAC-3. Саме остання є найбільш ефективною проти російських балістичних ракет, однак її виробництво є значно складнішим.

Patriot для України - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 8 липня президент США Дональд Трамп завив, що США можуть надати українцям дозвіл на виробництво перехоплювачі до систем Patriot.

За даними Bloomberg, організація виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні буде тривалим і складним процесом і може зайняти роки.

Крім того, президент Зеленський оголосив, що невдовзі очікується надходження нової партії ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot щоб збивати російську балістику.

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