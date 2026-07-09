На Закарпатті вирішили боротися з джипінгом: любителів їзди заповідними зонами попередили

Чи дійде до реальної боротьби та покарань порушників, побачимо згодом.

Хоча ще у січні 2025 року в Україні офіційно заборонили джипінг в заповідних зонах, цього туристичного сезону ситуація з катанням на позашляховиках в Карпатах залишається критичною.

Соцмережі забиті гнівними постами небайдужих громадян, що скаржаться на каравани автотранспорту, що вже повністю викатали усе живе на шляху до гірських вершин біля популярних курортів на кшталт Яремче (Івано-Франківська область) та Пилипець або мальовничого озера Свидовець (обидва – Закарпатська область).

Тим часом, фактично в кожному туристичному місті на заході України, від Трускавця до Рахова, можна побачити численні рекламні борди з пропозиціями покататися на джипах "дикими" лісовими стежками та мальовничими гірськими полонинами.

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Окрім того, що подібні сумнівні розваги знищують цілі екосистеми, вони ще й становлять небезпеку для життя і здоров'я пішохідних туристів, вимушених увертатися від небезпечного транспорту на складних гірських дорогах та дихати пилом.

Найсумніше в цій історії, що за бажанням підзаробити на туристах місцеві бізнесмени, які, власне, й пропонують такі тури, абсолютно не турбуються про збереження природи рідного краю. Хоча, звісно, і відпочивальники, які створюють попит на такі тури, теж несуть відповідальність за цей злочин проти української землі.

Водночас багато що у вирішенні цього питання залежить від влади – не достатньо центральної заборони "на папері" з вельми лояльними штрафами, має бути жорстка реакція "на місцях".

На Закарпатті оголосили війну джипінгу?

У Закарпатській області влада принаймні почала декларувати намір боротися з джипінгом, однак чи дійде до реальної заборони і суворих покарань на ділі, побачимо згодом.

Зокрема, Рахівська райдержадміністрація на нещодавній координаційній нараді, зібраній за ініціативи Туристично-інформаційного центру Рахівського району, обговорили шляхи протидії джипінгу та руйнуванню заповідних земель в регіоні. На засіданні були присутні представники заповідників, поліції, прикордонної служби, обласної адміністрації, місцевих райрад та підприємців району, йдеться на офіційній сторінці РДА в Facebook.

"Основна мета – заборонити несанкціонований та неконтрольований джипінг: проїзд позашляховиками, квадро- та мототехнікою поза основними дорогами, що призводить до руйнування ґрунтового покриву, ерозії та появи "шрамів" на обличчі Карпат", – йдеться в повідомленні за підсумками наради.

При цьому в РДА наголосили, що мова йде не про традиційні лісові дороги чи під'їзди до господарств, а саме про масове нищення природи шляхом з'їзду з основних шляхів у найвразливіші сезони – взимку, навесні та восени.

Що пропонується для протидії джипінгу:

додаткове маркування та встановлення вказівників на в'їздах у заборонені для джипінгу місця;

рейди правоохоронців у зонах постійних порушень;

посилення співпраці з громадами та підприємцями району;

створення спеціально відведених офіційних майданчиків для джипінгу, де любителі екстремального відпочинку зможуть займатися цим видом активності без шкоди для природи.

Водночас 8 липня 2026 року на сторінці Туристично-інформаційного центру Рахівського району в Facebook з'явилося нагадування про заборону проїзду транспортними засобоми поза основними шляхами, лісами, полонинами, струмками, річками, озерами, насадженнями, сінокосами тощо.

"З теперішнього часу будуть відбуватися постійні рейди компетентних і відповідальних органів з метою профілактики, запобіганню та притягнення до відповідальності порушників і навіть з вилученням транспортних засобів", – йдеться в повідомленні.

Тим часом, читачі в коментарях вже порадили передавати конфісковані транспортні засоби на потреби ЗСУ.

Підключився до теми і голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, який на своїй сторінці у Facebook дав доручення встановити і покарати учасників джипінгу в руслі річки поблизу села Лазівщина на Рахівщині, відео за участю яких було розповсюджене в соцмережах.

Також він пообіцяв посилення контролю за джипінгом в регіоні, збільшення патрулювання та невідворотність відповідальності за порушення.

"Закарпаття не може миритися з тим, що окремі люди заради кількох хвилин адреналіну нищать те, що природа створювала століттями", – додав чиновник.

Що ж, будемо сподіватися, що все це будуть не голослівні заяви і до реальної боротьби з джипінгом в заповідних зонах справа таки дійде.

Нові туристичні маршрути Карпатах

Тим часом, УНІАН.Туризм закликає туристів досліджувати Українські Карпати своїми ніжками – з рештою, краєвиди з вершини, на яку ви піднялися самостійно, набагато цінніші. І не варто прикриватися виправданнями, що не всі можуть піднятися самостійно – більшість клієнтів джипінгу це як раз ті, хто не має фізичних обмежень (хіба що розумові). Більш того, ми знаємо чимало випадків, коли ветерани з ампутаціями долали гірські вершини без допомоги шкідливого для природи транспорту.

Тим паче, що останніми роками в Україні з'являється чимало нових туристичних маршрутів. Зокрема, минулого року біля Східниці з'явився інклюзивний туристичний маршрут "Респект – Гаївка".

Крім того, нещодавно Львівська область долучилася до мережі одного з найвідоміших пішохідних туристичних маршрутів Європи – Camino de Santiago.

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