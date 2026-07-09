Ганьба для Путіна: Крим стає безлюдним, місцева економіка вимирає, - Le Monde

Окупований півострів, який мав бути вітриною "руского міра", показує приклад того, що таке окупована територія.

У розпал літнього туристичного сезону окупований Крим опинився під дедалі сильнішим тиском України, чиї дрони нищать на півострові транспортну, енергетичну та військову інфраструктуру. Як пише видання Le Monde, перебої з електро- й водопостачанням, дефіцит пального та різке погіршення загальної економічної ситуації стало шоком для місцевих жителів і туристів.

Автор публікації зазначає, що за кілька місяців Крим, який російська влада традиційно позиціонувала як головний курорт, фактично перетворився на зону бойових дій. Вибухи, повітряні тривоги, довгі черги на заправках і відключення електроенергії стали частиною повсякденного життя. На цьому тлі в соціальних мережах дедалі частіше з'являються відеозвернення мешканців, які скаржаться на ситуацію.

"Ви обіцяли нам безпеку і нормальне життя. Але насправді є порожні автозаправні станції, страх, блокпости, довгі черги і повна невизначеність", - заявила мешканка Криму в одному з таких звернень до російського керівництва.

Відео дня

Як розповідається у матеріалі, паливна криза почала загострюватися після того, як на тлі українських ударів призначена Москвою окупаційна адміністрація обмежила продаж бензину лише критично важливим службам. Жителі намагалися самотужки завозити пальне через Керченський міст із Краснодарського краю, однак після українських атак на нафтопереробну інфраструктуру дефіцит охопив і південь Росії. У результаті заправки почали відмовляти в обслуговуванні автомобілям із кримськими номерами.

Паралельно Росія намагалася налагодити постачання пального морем, використовуючи так званий "тіньовий флот", однак по цих танкерах одразу почали бити українські безпілотники.

Не менш серйозною проблемою стали перебої з електропостачанням після атак на високовольтні лінії та підстанції. Підконтрольна окупантам компанія "Крименерго" визнала масштабні відключення по всьому півострову. Через регулярні блекаути підприємці повідомляють про значні збитки, адже робота генераторів суттєво збільшує витрати. Однак і бензину для генераторів теж бракує.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), поєднання дефіциту пального, перебоїв із водою та електроенергією, а також постійної загрози ударів безпілотників "може спричинити короткострокові демографічні наслідки, які можуть закріпитися в довгостроковій перспективі, якщо кампанія ударів триватиме".

Як пише Le Monde, туристична галузь, що десятиліттями була головним джерелом доходів для значної частини кримчан, фактично помирає в ці дні. За інформацією російських туроператорів і готельєрів, росіяни масово скасовують бронювання, відмовляючись від поїздок на окупований півострів. Готелі стоять майже порожніми.

Водночас останні удари по залізничних мостах, які забезпечували сполучення між Керчю та військовими об'єктами, ускладнюють російську військову логістику.

"Відкриття нового фронту в Криму українськими військами є приниженням для Володимира Путіна, який колись вважав, що назавжди "повернув півострів в рідну гавань", - зазначає Le Monde.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що удари України по російській інфраструктурі можуть змусити Кремль розширювати "буферну зону" на кордоні, що продовжить війну.

Він також відреагував на слова президента США Дональда Трампа про можливе закриття повітряного простору над Україною, назвавши це новою ескалацією та втручанням НАТО. Крім того, речник підкреслив, що між Путіним і Трампом існує "конструктивний діалог".

Вас також можуть зацікавити новини: