В Офісі генпрокурора зробили заяву щодо ролі України в підриві 'Північного потоку'

Зазначають, що не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність України, її уповноважених органів чи посадових осіб.

Причетність України до підриву газопроводів "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено. Про це заявили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що ними опрацьовано інформацію щодо підриву газопроводів "Nord Stream 1" та "Nord Stream 2" у межах розслідування кримінального провадження за фактом ведення РФ агресивної війни проти України та вчинення ворогом інших протиправних дій проти нашої держави.

В Офісі генпрокурора повідомили, що, на даний час, не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення цих протиправних дій держави Україна, її уповноважених органів чи посадових осіб, а також про надання ними від імені України будь-яких наказів, доручень, розпоряджень або вказівок щодо вчинення підриву зазначених газопроводів. При цьому додали, що дослідження цих обставин ще не завершене та триває збір необхідних доказів та їх дослідження.

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Також зазначили, що Україна готова допомогти правоохоронцям Німеччини у встановлені всіх правдивих обставин.

Справа "Північного потоку"

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення громадянину України, якого в судових документах називають Сергієм К., у зв'язку з підривом газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року.

За даними німецьких ЗМІ, чоловіка підозрюють у керівництві та координації операції із підриву трубопроводів, якими природний газ транспортувався з Росії до Німеччини. Сам підозрюваний своєї вини не визнає.

За інформацією німецького мовника DW, Сергія К. підозрюють у керівництві групою із семи осіб, яка нібито здійснила операцію зі знищення трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік".

Йому інкримінують напад на цивільну енергетичну інфраструктуру, спричинення вибуху та умисне пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

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