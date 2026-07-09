В Польщі скандал через передачу Україні п'яти ракет для Patriot, – ЗМІ

Поставка відбулася ще в березні, але стало відомо про неї тільки зараз.

Днями у Польщі спалахнув скандал через термінову поставку Україні зенітних ракет. Тепер з'ясувалося, що польські праві популісти здійняли галас через усього лише 5 ракет до Patriot. Про це із посиланням на власні джерела пише польське видання Defence24.

Як йдеться у публікації, офіційно факт передачі ракет напередодні підтвердив віцепрем'єр-міністр і глава Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, рішення було ухвалене після звернення генерального секретаря НАТО Марка Рютте та, зокрема, головнокомандувача американських сил у Європі генерала Алексуса Гринкевича. Перед цим відбулися консультації з групою країн-операторів систем Patriot.

Міністр наголосив, що передача ракет Україні не позначилася на обороноздатності самої Польщі.

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"Передана кількість ракет – це "межа наших можливостей" і "не впливає на можливості протиповітряної оборони Польщі"", - наголосив він.

Пізніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив про домовленість із генеральним секретарем НАТО та Сполученими Штатами щодо компенсаційних заходів. За його словами, в обмін на передачу Україні кількох ракет Польща розраховує отримати значно більшу підтримку у випадку виникнення загрози для її власної безпеки.

"Ми також домовилися з генеральним секретарем НАТО та американською стороною, що передача цих кількох ракет пов'язана ще з одним – якби Польща опинилася під загрозою, ми отримали б у десять разів більше ракет і систем такого типу протягом першої доби загрози", - наголосив він.

Як зазначає Defence24, кількість переданих Україні ракет досі офіційно не розкривалася. За інформацією видання, загалом йдестья усього лише про п'ять ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot.

Скандал у Польщі через допомогу Україні

Як писав УНІАН, на тлі антиукраїнської істерії, до розкручування якої активно долучився президент Навроцький, у Польщі спалахнув скандал через секретні поставки засобів ППО Україні. Представники правих партій "Конфедерація" та "Право і Справедливість" здійняли галас, коли з'ясувалося, що у березні польський уряд таємно передав Україні ракети до систем Patriot на тлі їх гострого дефіциту у Силах оборони.

Реагуючи на скандал, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити дані про військову допомогу Україні з 2022 по 2026 рік та розслідувати можливе розкриття державної таємниці. Він наголосив, що рішення ухвалене після консультацій із прем’єром Дональдом Туском і що кожна передача обладнання завжди узгоджується з президентом.

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