Банки та обмінники оновили курс валют: скільки коштує долар сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,26 грн, а євро – 50,58 грн.

Курс долара до гривні в банках України в четвер, 9 липня, зріс на 1 копійку і складає 44,76 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,26 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і становить 51,14 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,58 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,56 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,47 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,15 грн/євро, а курс продажу - 50,95 грн/євро.

Відео дня

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк встановив на 9 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,48 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зросла. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,69 гривні за один євро, таким чином національна валюта додала 19 копійок.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов практична дискусія про перехід з долара на євро може стати реалістичною не раніше ніж через 3-4 роки після завершення війни або припинення її гарячої фази.

Вас також можуть зацікавити новини: