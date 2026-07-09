'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштує долар 9 липня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,64 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 9 липня, залишився без змін і становить 44,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні аналогічно не змінився і складає 51,25 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" знизився на 20 копійок і становить 44,64 гривні. При цьому курс євро при оплаті карткою не змінився і складає 51,28 гривні.

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Курс валют в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 9 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,48 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зросла. Таким чином офіційний курс європейської валюти на четвер було встановлено на рівні 50,69 гривні за один євро, тобто національна валюта додала 19 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку і складає 44,76 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,26 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і становить 51,14 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,58 гривні за євро.

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