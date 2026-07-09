Німеччина домовилася зі США про закупівлю ракет Tomahawk, - Мерц

Відповідна домовленість була досягнута на полях саміту НАТО в Анкарі.

Німеччина та Сполучені Штати Америки домовились про придбання Берліном далекобійних крилатих ракет Tomahawk і їхнє розміщення на своїй території. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу в парламенті, пише Радіо Свобода.

Він зазначив, що домовленість була досягнута на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Цим ми закриваємо важливу стратегічну прогалину в нашій обороні", - заявив канцлер Німеччини.

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Водночас він додав, що його країна одночасно працює над розробкою власних європейських систем і їхнім розміщенням у Європі.

США відмовилися від розміщення ракет Tomahawk у Німеччині

Як повідомляв УНІАН, раніше США оголосили про те, що планують вивести 5000 американських військових з Німеччини.

В рамках цього рішення США також відмовилися від плану часів колишнього президента США Джо Байдена щодо розгортання в Німеччині американського батальйону, оснащеного ракетами Tomahawk великої дальності.

Це стало ударом для Берліна, який наполягав на цьому кроці як на потужному засобі стримування Росії.

Таке рішення Пентагону означало, що одна повна бригада вийде з Німеччини, а розгортання батальйону далекобійної артилерії, яке мало відбутись у 2026 році, буде скасовано.

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