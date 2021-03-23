Експерт очікує, що до кінця тижня курс гривні до долара коливатиметься на рівні 27,65-27,80 гривні/долар.

Оголошений у низці областей України локдаун всіляко сприяє стабілізації курсу гривні до євро та долара.

Читайте такожПро це в коментарі УНІАН повідомив аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

"Оголошений у низці областей локдаун всіляко сприяє стабілізації курсу гривні до євро і долара США. Попит на іноземні валюти з боку імпортерів помітно знизиться, оскільки падіння ділової активності зменшить продажі їх товарів", - сказав Гойлов.

Він зазначив, що міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні "B" зі стабільним прогнозом.

"Однак, аналітики Standard & Poor's прогнозують зростання курсу долара до гривні до рівня в 30. Я вважаю, що подібні позначки можна вважати найгіршим варіантом майбутнього розвитку подій на міжбанку", - сказав аналітик.

Гойлов також повідомив, що сьогодні, 23 березня, Мінфін проведе аукціон з розміщення ОВДП, на якому ринку будуть запропоновані бонди п'яти випусків у гривні. Нерезиденти, на думку аналітика, проігнорують дане розміщення. Їх портфелі в цих паперах досягли 106,01 мільярда гривень.

"До кінця поточного тижня очікую, що долар США до гривні буде торгуватися в "боковику" 27,65-27,80 гривні/долар. Євро, ймовірно, продовжить зростання до позначки в 33,15 гривні/євро", - сказав експерт.

Що цьому передувало

Міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard&Poor's 12 березня підтвердило довгостроковий і короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті на рівні "В" і рейтинг України за національною шкалою на рівні "ІАА", довгостроковий прогноз стабільний.

Національний банк України на вівторок, 23 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,69 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій