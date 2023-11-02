УНІАН дізнався, як змінився курс долара 2 листопада.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 2 листопада, залишився на попередньому рівні - 37,60 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні зменшився на 15 копійок і становить 40,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37 грн, євро - за курсом 39,25 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 32 копійки і складає рівно 40 грн.

Курс валют в Україні

Національний банк України на четвер, 2 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,27 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс гривні до євро на другий день листопада встановлений на рівні 38,23 грн/євро, тобто гривня також зміцнилася - на 32 копійки порівняно з курсом на 1 листопада.

Курс долара у листопаді - прогноз банкіра

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні у листопаді 2023 року коливатиметься в межах 37,6-38,2 гривні за долар.

На безготівковому ринку, за її словами, ситуація залишається стабільною: минулого тижня котирування на валютному ринку України коливалися в межах 36,4-36,6 гривні за долар.

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