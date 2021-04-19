Курс гривні до євро ослаб до 33,71 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 20 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,01 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,71 грн/євро, тобто гривня ослабла на 18 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс валют

Нацбанк на 20 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2800,87 (19 квітня - 2797,83);

100 EUR - 3370,99 (19 квітня - 3352,5).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,97/27,99 грн/дол., до євро - на рівні 33,66/33,68 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 19 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,98 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій